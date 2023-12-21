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Fabrika çatısından düşen işçi yaralandı

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çatıdan düşen işçi yaralandı. İşçi, çatıdaki yangını söndürmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrika çatısından düşen işçi yaralandı
21.12.2023 - 23:52,
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Fabrika çatısından düşen işçi yaralandı

BURSA - İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen olayda çatıdan düşen işçi yaralandı.

Olay saat 13.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çatıdaki ufak çaplı yangını tüple söndürmeye çalışan işçi Emin O.dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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