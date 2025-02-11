Fabrika Yangını 13 Saat Sonra Kontrol Altında

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Fabrika yangını 13 saatin sonunda kontrol altına alındı

Yangın çıkan fabrikadan küçük de olsa alevler devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan fabrika yangını kontrol altına alınırken, olayın üzerinden 13 saat geçmesine rağmen tesisin bazı bölgelerinde küçük de olsa alevlerin olması ise yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada dün akşam saat 19.40 civarında çıkan yangın 13 saatin sonunda kontrol altına alındı. 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 13 saatin sonunda kontrol altına alınırken, tesisin bazı yerlerinde küçük de olsa alevlerin olması ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangın bölgesinde havadan çekilen görüntülerde olaydan 13 saati aşkın süre geçmesine rağmen dumanların halen metrelerce yükseğe çıktığı gözlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.