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Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı - Son Dakika
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Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı
04.01.2024 - 23:40,
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Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi böyle patladı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Patlamadan saniyeler önce bölgeden geçen bir işçi ise adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sanayi bölgesinde bulunan fabrikadaki yağ kazanı adeta bomba gibi patladı. Korku dolu o anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir işçinin saniyeler öncesinde önünden geçtiği kazanın adeta bomba gibi patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, Söğütlü, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi patladı - Son Dakika
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