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Fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısından düşen telekomünikasyon teknikeri ağır yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Telekomünikasyon firmasının taşeron işletmesi çalışanı Osman T.(38), telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermek için çıktığı fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç işçiyi gören mesai arkadaşları durumu 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.