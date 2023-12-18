Facianın eşiğinden dönüldü: Yamaçtan kopan dev kaya park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayalar park halindeki aracın üzerine düştü. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Heyelan, Murgul merkeze bağlı Eski Çarşı mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taşlar, park halinde bulunan aracın üzerine düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında araç içinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, heyelan sonrası ekipler çalışma başlattı.

"Aracımdan büyük kaya aracımın üzerine düştü"

Araç sahibi, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu, parti binasında otururken duyduğu ses üzerine dışarı çıktığını ve park halindeki aracının üzerine araçtan büyük kaya düştüğünü gördüğünü söyledi. Gülsuyu, "İlk olarak emniyete ve AFAD'a bilgi verdik. Ekipler yine gerçekleşmesi muhtemel bölgeyi güvenlik çemberiyle çevirdi. Aracımız şu anda kullanılmayacak halde. Rabbim korudu bizleri inşallah böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN