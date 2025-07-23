Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç iddiaları yalanladı: Bu hakikati perdeleme çabasıdır, - Son Dakika
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Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç iddiaları yalanladı: Bu hakikati perdeleme çabasıdır,

Fahrettin Altun\'un avukatı Sezgin Tunç iddiaları yalanladı: Bu hakikati perdeleme çabasıdır,
23.07.2025 18:25
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Eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç yolsuzluk soruşturmasını perdelemeye çalışanların psikolojik harekat gerçekleştirdiğini belirterek ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanladı.

Eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç yolsuzluk soruşturmasını perdelemeye çalışan çevrelerin psikolojik hareketini deşifre etti.

"HABER ADI ALTINDA APAÇIK BİR YALAN VE PSİKOLOJİK HARP FAALİYETİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ya da müvekkilinin yolsuzluk soruşturması devam eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir açıklaması olmadığının altını çizerek, haber adı altında apaçık bir yalan ve psikolojik harp faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

Avukat Tunç, Altun aleyhinde yürütülen algı operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ne benim ne müvekkilim Fahrettin Altun'un söz konusu şahıs için tek bir kelime açıklaması olmamıştır. Haber adı altında apaçık bir yalan ve psikolojik harp faaliyeti yürütülmektedir. CHP'nin grup başkan vekilinin de mal bulmuş mağribi gibi bu faaliyete destek vermesi ve katılması hakikati perdeleme ve devam eden yolsuzluk soruşturmalarını sulandırma çabasıdır."

"PROJE ÜRETEN BİRÇOK FİRMA İÇİN BENZER YAZILAR YAZILDI"

"Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde tek bir firmaya izin ve kolaylık sağlanması için kamu kurumlarına yazı yazıldığı" iddialarını yanıtlayan Tunç, şunları kaydetti: " Ertuğrul Özkök, yine bir manipülasyona imza atmışsınız. Bu, gazetecilik değildir. Daha önce bir iddia ortaya attınız. Hiçbir teyit mekanizmasını işletmediniz. Kulaktan dolma söylentilerle müvekkilim Fahrettin Altun'u itham ettiniz. İddia neydi? Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla tek bir firmaya etkinliklerde izin ve kolaylık sağlanması için kamu kurumlarına yazı yazıldığı iddia edilmişti. Oysa o dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl kutlamaları için proje üreten pek çok firma için kamu kurumlarına aynı içerik ve mahiyette yazılar yazmıştır.

"MÜVEKKİLİMİN HERHANGİ BİR SORUŞTURMAYA MÜDAHİL OLMASI ASLA VE KATA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ertuğrul Bey, ben sizinle o belgeleri bu hakikati ortaya çıkarmak için paylaştım. Siz ne yaptınız? Sözlerimi çarpıtıp konuyla hiç alakası olmayan bambaşka bir noktaya çektiniz. O zaman bu iddianızı da yanıtlamak durumundayım. Bahse konu hiçbir belge sureti halihazırda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hiçbir soruşturmaya referansta bulunmamakta, herhangi bir kanaat ortaya koymamaktadır. Müvekkilim Sayın Fahrettin Altun'un bağımsız Türk yargısı eliyle yürütülen herhangi bir soruşturmaya müdahil olması asla ve kata söz konusu değildir. Hele ki devam eden bir yolsuzluk soruşturması bağlamında "devlet müdahil oldu" gibi bir iddiayı dile getirmek abesle iştigaldir. Belli ki partizanlık gözünüzü kör etmiş!"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Fahrettin Altun, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç iddiaları yalanladı: Bu hakikati perdeleme çabasıdır, - Son Dakika

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