Adalet Bakanı Gürlek: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olaylar aydınlatılmıştır." - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Faili Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika
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