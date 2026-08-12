Farah: Ahbap Derneği ile Koordinasyonum Yoktu - Son Dakika
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Farah: Ahbap Derneği ile Koordinasyonum Yoktu

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Farah, deprem döneminde Ahbap Derneği ile çalışmadığını, yalnızca Babala TV'de yardım koordinasyonu yaptığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren Farah, deprem döneminde Ahbap Derneği'nin çalışmalarına katılmadığını, derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti. Farah, "Ben yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum" dedi.

"Kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrendim"

Soruşturmaya konu olayları önce medya üzerinden takip ettiğini belirten Farah, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı müracaatın ardından olayın kamuoyuna yansıyan kısmından daha kapsamlı olduğunu öğrendiğini söyledi. Farah ifadesinde, "Olan biteni önce medya üzerinden kendi imkanlarımla takip ettim. Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı" ifadelerini kullandı.

"Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada bulunmadım"

Deprem döneminde derneğin çalışmalarına katılmadığını belirten Farah, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım" dedi.

O dönemde doğrudan bağış toplanması konusunda mesafeli olduğunu belirten Farah, depremzedelere karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, "İç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım. O yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim" ifadelerini kullandı.

"Ahbap Derneği ile koordineli herhangi bir faaliyetim olmadı"

Depremzedelerle doğrudan iletişim kurduğunu anlatan Farah, bu çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürüttüğünü belirtti. Farah, "Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum" dedi.

Ahbap Derneği ile herhangi bir koordinasyon içinde olmadığını ifade eden Farah, "Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı" diye konuştu.

"Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım"

Farah, deprem döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin ise "Ben yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bağışların yerli yerinde kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim"

Soruşturmaya konu iddialardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Farah, depremzedeler için toplanan bağışların amacına uygun şekilde kullanıldığını görmek istediğini söyledi. Farah, "Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Farah: Ahbap Derneği ile Koordinasyonum Yoktu - Son Dakika

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