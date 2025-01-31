"Örgüt kurma ve yönetme" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından 11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Avukatı Sevgi Erarslan, mahkeme sürecinin detaylarını Haberler.com'a anlattı.
Thodex davası Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ederken, Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan, kırmızı bülten kararının ardından şirketin 50 milyon dolarlık değerinin bir günde sıfıra düştüğünü belirtti. Bu durumun davanın seyrinde önemli bir faktör olduğunu ifade etti.
Erarslan, mahkemenin istinaf aşamasında örgüt suçlamasıyla ilgili önemli bir karara vardığını belirterek, "İstinaf dairesi suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olmadığına kanaat getirmiştir" dedi. Bu tespitin dolandırıcılık suçlaması açısından da etkili olacağını savundu.
Davanın seyrini değerlendiren Erarslan, Faruk Fatih Özer hakkında verilen 11 bin 462 yıllık cezanın bozulduğunu ve örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildiğini açıkladı. Ancak dolandırıcılık suçundan tutukluluğun devam ettiğini belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı - Son Dakika
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