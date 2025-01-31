Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı

Geniş Video İzle

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verilirken dolandırıcılık suçlamasından tutukluluğunun devamına hükmedildi. Avukatı Av. Sevgi Erarslan, Özer'in davasındaki detayları Haberler.com'a sunucu Melis Yaşar'a anlattı.ifade etti.

31.01.2025 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Örgüt kurma ve yönetme" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından 11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Avukatı Sevgi Erarslan, mahkeme sürecinin detaylarını Haberler.com'a anlattı.

"KIRMIZI BÜLTEN KARARIYLA ŞİRKETİN DEĞERİ SIFIRA DÜŞTÜ"

Thodex davası Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ederken, Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan, kırmızı bülten kararının ardından şirketin 50 milyon dolarlık değerinin bir günde sıfıra düştüğünü belirtti. Bu durumun davanın seyrinde önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ BİR ÖRGÜT YOK"

Erarslan, mahkemenin istinaf aşamasında örgüt suçlamasıyla ilgili önemli bir karara vardığını belirterek, "İstinaf dairesi suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olmadığına kanaat getirmiştir" dedi. Bu tespitin dolandırıcılık suçlaması açısından da etkili olacağını savundu.

"11 BİN 462 YILLIK CEZA BOZULDU"

Davanın seyrini değerlendiren Erarslan, Faruk Fatih Özer hakkında verilen 11 bin 462 yıllık cezanın bozulduğunu ve örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildiğini açıkladı. Ancak dolandırıcılık suçundan tutukluluğun devam ettiğini belirtti.

Faruk Fatih Özer\'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı

Faruk Fatih Özer, Dolandırıcılık, Ekonomi, 3-sayfa, Thodex, Finans, Hakim, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    suçu belli 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.