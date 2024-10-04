Fas Uyruklu Hırsızın İstanbul'daki Araba Çalma Anı Kamerada - Son Dakika
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Fas Uyruklu Hırsızın İstanbul'daki Araba Çalma Anı Kamerada

İstanbul Avcılar'da Fas uyruklu bir şahıs, araç bayisinden çaldığı anlar güvenlik kamerasında yakalandı.

04.10.2024 18:51
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İstanbul Avcılar'da, üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Fas uyruklu bir şahsın, aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahsın, önce müşteri aracı pazarlık yaptığı ve temsilcinin uzaklaşmasıyla aracı çaldığı anlar görüntülere yansıdı.

İstanbul Avcılar, E-5 yan yolunda araç bayisine müşteri gibi giren Fas uyruklu Nassim D., bir aracı çaldıktan sonra kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra yol boyu birçok araca çarparak kaçtı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istendi ancak şahıs yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaçan şahıs Yenibosna E-5 karayolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı kamerada

Fas uyruklu ABD vatandaşı hırsızın, aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada, galeriye müşteri gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor. Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D'nin aracı alıp kaçtığı anlar görüntülere yansıdı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fas Uyruklu Hırsızın İstanbul'daki Araba Çalma Anı Kamerada - Son Dakika

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