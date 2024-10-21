Fatih Camii'nde İmam'a Saldırı: 30 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

3.Sayfa

Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Fatih Camii'nde imama saldıran sanık hakkında mütalaa: 3 suçtan 30 yıla kadar hapis cezası talebi

İSTANBUL - Fatih Camii'nde soru sorma bahanesiyle yanaştığı imamın ve kendisine engel olmak isteyen 2 kişinin yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Sanık Salgın'ın 3 suçtan toplamda 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Fatih'te 8 Ocak 2024'de Fatih Camii imamı Galip Usta'ya 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Salgın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

3 suçtan 30 yıla kadar hapis cezası talebi

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, olay günü sanığın, Fatih Camii'ne giderek bir müddet zaman geçirdiği, daha sonra olay öncesinde tanımadığı Camii imamı Galip Usta ve müşteki Bilal Erdem'in bulunduğu odaya girdiği aktarıldı. Mütalaada sanığın, Galip Usta'yı öldürme kastıyla hareket ederek elinde bulunan kesici alet ile birden fazla kez Usta'yı yaraladığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta'yı öldürmeye elverişli kesici aletle, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığını kaydedilerek, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mütalaada, Ömer Salgın'ın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Salgın'ın Bilal Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle, 'silahla kasten yaralama' suçundan da 9 yıla kadar, toplamda 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaada, olay anında sanığa müdahale ettiği esnada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise beraatı istendi.

Mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan mütalaaya karşı gelecek celse savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve sanık Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.