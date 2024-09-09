Fatih'te Anne ve Çocuk Denize Düştü

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Fatih'te dehşet anları kamerada: Anne ve çocuğu tur teknesinden denize düştü

İSTANBUL - Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu, kıyıya yanaşan tur teknesinden inmek isterken denize düştü. Anne ve çocuğu arkalarından suya atlayan baba ile teknenin kaptanı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Eminönü iskelesinde meydana geldi. Tur teknesiyle gezintiye çıkan Sarıçayır ailesi dehşeti yaşadı. Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştı. Bu sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağındaki 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. aşağı inmek isterken

denize düştü. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan baba, eşi ve çocuğu için denize atladı. Tekne kaptanı da babaya yardım etmek için suya atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.