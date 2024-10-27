Fatih\'te Bodrum Katında Yangın Paniği

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Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilenirken bodrum katı alev alev yandı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında İstanbul Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede dairenin içini sararken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Alevler içinde kalan daire, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.