Fatih'te Cami Avlusunda Silahlı Olay

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İstanbul Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş şahsı olay yerine getiren araç, camiden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Olayın cami imamı ile silahlı şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızade Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana gelmiş, iddiaya göre, caminin avlusuna gelen M.Ş.Ö. elindeki silahla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi. Olayın ise cami imamı ile silahla havaya ateş açan şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Öte yandan, silahlı şahsı olay yerine getiren araç ise camiden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri araçta inceleme yaptı. Aracın kime ait olduğu, kim tarafından oraya bırakıldığına yönelik inceleme başlatıldı. - İSTANBUL