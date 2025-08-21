Fatih'te Çatı Katında Yangın - Son Dakika
Fatih'te Çatı Katında Yangın

Fatih\'te Çatı Katında Yangın
21.08.2025 22:44
İstanbul Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı, yaralanma yok.

İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'ta saat 20.45 sıralarında 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Panikleyen bina sakinleri sokağa çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, istanbul, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Çatı Katında Yangın - Son Dakika

20:25
18:38
SON DAKİKA: Fatih'te Çatı Katında Yangın - Son Dakika
