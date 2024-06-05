Fatih'te Eşi Fatma Narman'ı Silahla Vurarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Fatih'te Eşi Fatma Narman'ı Silahla Vurarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi

Fatih'te eşi Fatma Narman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada savcılık, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

05.06.2024 11:09
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Fatih'te eşi Fatma Narman'ı silahla vurarak öldürdüğü ve çocuklarını alıp araç içerisinde bekleyen kardeşine götürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Yalçın Narman'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih'te 24 Nisan 2022'de eşi Fatma Narman'ı silahla vurup öldürdüğü, daha sonra kendisini araçta bekleyen kardeşine çocuklarını götürdüğü iddia edilen sanık Yalçın Narman'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, vefat eden Fatma Narman'ın müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olayda kullanıldığı iddia edilen silahın raporu okundu. Raporda, 7.65'lik silahın vahim silahlardan olduğunun ve cinayetin bu silahla işlendiği belirtildi.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

Cumhuriyet Savcısı duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Yalçın Narman'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edilerek tutukluluk halinin devamı istendi. Mütalaada, sanık Bahattin Narman'ın ise, cezalandırılmasını gerektirecek suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraatı talep edildi.

"Kızımı öldüren Yalçın Narman ve abisidir"

Duruşmada, öldürülen Fatma Narman'ın müşteki babası, torunlarının yetim kaldığını belirterek, "Benim kızımı öldüren Yalçın Narman ve abisidir. Ömür boyu ceza almalarını istiyorum" dedi.

"34 yaşındayım kimseye bir tokat bile atmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Yalçın Narman ise, altı ve üç yaşında iki çocuğunun olduğunu belirterek, "Bu olayda vefat eden benim eşim. Eşim şiddet mağduru değildir. Öyle bir durum olsa benim hakkımda şikayette bulunurdu. 34 yaşındayım kimseye bir tokat bile atmadım. Müştekilerin ve onların avukatlarının hiçbir beyanlarına katılmıyorum. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu. Tarafların avukatları açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunmak ve savunma yapabilmeleri için süre talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için duruşmayı erteledi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca heyet, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan A.G. ile alınan tanık beyanları ile mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da şüphelinin evliliğine son vermek istediğini gösterdiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmadığı ve şüpheli Yalçın'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi.

Şüpheli Yalçın'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Bahattin'in ise çocukları araç içine alıp bekleyerek abisinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın Narman'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, şüpheli Bahattin Narman'ın ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Eşi Fatma Narman'ı Silahla Vurarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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