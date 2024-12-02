Fatih'te güpegündüz kaldırım taşıyla tezgahını kırdığı kuyumcuyu soymaya kalktı - Son Dakika
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Fatih'te güpegündüz kaldırım taşıyla tezgahını kırdığı kuyumcuyu soymaya kalktı

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Fatih'teki bir kuyumcuda hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli, dükkanın otomatik kilit sistemi yüzünden kaçamayarak yakalandı. Şüpheli, kaldırım taşıyla kuyumcunun cam tezgahını kırmaya çalışırken, otomatik kilit devreye girdi ve kaçışını engelledi. Diğer müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. O anlar, dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

02.12.2024 14:23
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FATİH'de elindeki kaldırım taşıyla kuyumcunun cam tezgahını kırarak altınları çalmaya çalışan şüpheli, dükkan kapısının otomatik kilitlenmesi sebebiyle kaçamadı. Şüpheli kuyumcudaki diğer müşteriler tarafından polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 1 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Bir süre kuyumcuyu gözetleyen şüpheli, daha sonra eline aldığı kaldırım taşı ile dükkana girdi. Kaldırım taşı ile kuyumcunun cam tezgahını kıran şüpheli, altınları çalmaya çalıştı. Bu sırada dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlenerek şüphelinin kaçmasına engel oldu. Dükkandaki diğer müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

'KUYUMCULUK YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK SIKINTILI ZAMANLAR YAŞIYORUZ'

İşletme sahibi Cemal Seyit, "İş yerinde müşteriyle ilgilenirken, bir şahıs içeri girdi. Elinde büyük bir taşla tezgahtaki cama vurdu. Hırsızlık yaptığını düşündük. Daha sonra etkisiz hale getirdik. Kapı arkasından kilitlendi. Kaçmaya çalıştı kaçamadı. Sonrasında emniyete bilgi verdik. Polis ekipleri gelip, gözaltına aldı. Kuyumculuk yaptığımız için çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Anlam veremedim en başında. Müşterilerle birlikte 7 kişiydik. Şok geçirdik. Kendimizi toparlayıp şahsı etkisiz hale getirdik. Korkunç bir şeydi. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Çok kötü hissettik. İşsizlik ve geçim sıkıntısı ile birlikte hırsızlık olayları daha da artıyor. Gün içerisinde yaşanan olay farklı, bir de gece sıkıntı yaşıyoruz. Dükkanlarımıza girmeye çalışıyorlar. Biz esnaf olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bir anlık dalgınlık da her şeyi yapabilecek güçteler" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık girişimi dükkanın güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcuyu gözetledikten sonra içeriye girerek cam tezgahı kırdığı ve kapı otomatik kilitlendiği için kaçamadığı anlar yer alıyor.

Fatih\'te güpegündüz kaldırım taşıyla tezgahını kırdığı kuyumcuyu soymaya kalktı
Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te güpegündüz kaldırım taşıyla tezgahını kırdığı kuyumcuyu soymaya kalktı - Son Dakika

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