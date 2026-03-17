Fatih\'te Kapkaç Hırsızı Yakalandı

Fatih'te bir kadının cep telefonunu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın apartmanın girişinde telefonuyla uğraşırken bu sırada etrafı kolaçan eden bir şahıs, sessizce yanına yaklaşarak kadının elindeki telefonu çalıp kaçmıştı. Kadın neye uğradığını şaşırırken, o anlar ise güvenli kamerasına yansımıştı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, eşkal bilgileriyle birebir uyum sağladığı belirlenen M.Y. (34) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsız 1 gün öncede başka bir adresten elektrikli bisiklet çalmış

Araştırmalarda şüpheli şahsın Balat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 16 Mart'ta elektrikli bisiklet çalma olayını da gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ve "Kapkaç" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL