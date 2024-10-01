Fatih\'te Kıskançlık Tartışması: Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Fatih'teki kıskançlık tartışması sonrası silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih'te, kıskançlık tartışması sonrası araca yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı kızla arkadaşlık yapan L.T. ve S.N arasında çıkan kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Ardından S.N, yanındaki silahla İ.H.F'ye ait araca yaptığı saldırıda araca 4 el ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili yaptığı incelemede saldırıyı düzenleyen S.N, Fatih Kıztaşı Caddesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.