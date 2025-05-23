Fatih'te kısmen çöken metruk bina kontrollü olarak yıkıldı

İSTANBUL - Fatih'te, akşam saatlerinde kısmi olarak çöken 2 katlı ahşap metruk bina sona eren arama çalışmalarının ardından belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta, 23 Nisan'da Silivri açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen depremde hasar alan 2 katlı ahşap metruk binada 23.30 sıralarında çökme meydana gelmişti. AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından enkazda mahsur kalma çalışmalarının sona ermesinin ardından metruk bina belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.