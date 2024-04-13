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Fatih'te müşteri gibi incelediği cep telefonunu böyle çaldı

İSTANBUL - Fatih'te bir telefoncuya giden şüpheli, müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu çalarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir telefoncuda meydana geldi. İddiaya göre, dükkana telefon alma bahanesiyle gelen bir şahıs, 50 bin lira değerindeki telefonu gözüne kestirdi. Dükkan sahibinden telefonu isteyerek incelemeye başladı. Telefonun özelliklerini kontrol eden şüpheli fotoğraf çekmek için dükkanın dışına doğru ilerledi. Uygun anı yakalayan şüpheli, telefonu çalarak kaçmaya başladı. İş yeri çalışanları ve çevredeki esnaflar şüphelinin peşine düştü ancak yetişemedi. İş yeri sahibi Ramazan Erkin, ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cep telefonunu incelediği ardından da elinde telefonla dükkandan kaçarak uzaklaştığı görülüyor.