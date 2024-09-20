Fatih'te Otel Odasında Genç Kadın Ölü Bulundu

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Fatih'te bir genç kadın otel odasında ölü bulundu

İSTANBUL - Fatih'teki Neslişah Şentürk isimli kadın bir otel odasında ölü bulundu. Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, 14 Eylül'de Fatih Katip Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslişah Şentürk gece saatlerinde otele gelerek, koridorda telefonda konuştu. Şentürk, daha sonra odasına geçti ve telefonda konuşmaya devam etti. Odasında telefonda konuşurken orada bulunan tabakları kırıp, camları tekmeledi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, odaya gidip kapıyı açınca, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Neslişah Şentürk'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, otel odasını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, odada uyuşturucu haplar ve kokain bulundu. Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan, otel odasında ölü bulunan genç kadının koridorda telefonda konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.