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Fatih'te otel yangınında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın sonrası otelde mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın 2 turist dumandan etkilendi.

Yangın, Fatih ilçesi Aksaray'da bulunan bir otelde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden oteldekilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıkarken bazı misafirler otelin içerisinde mahsur kaldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiye müdahale edildi

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan altı turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, cam ve balkonlardan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek fenalaşan iki turiste ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeniyle yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.