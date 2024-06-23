Fatih'te park eden otomobil denize düştü - Son Dakika
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Fatih'te park eden otomobil denize düştü

Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç sahilinde bir otomobil sürücüsü aracını park etmeye çalışırken araç kayarak denize düştü. Sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, polis ve dalgıç ekipleri aracı kurtarmak için çalışma yaptı. Denize düşen otomobil, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Olayı bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

23.06.2024 14:21
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Fatih'te sürücüsünün park ettiği esnada kayan otomobil denize düştü. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası denize düşen araç vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında bir vatandaşın ise çalışmaları cep telefonu ile kaydettiği görüldü.

Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç sahilinde otomobil sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Sürücü kayan otomobilden kendini son anda dışarı atarak kurtuldu.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve dalgıç ekipleri denize düşen aracı kurtarmak için çalışma yürüttü. Araç sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, denize düşen otomobil, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Öte yandan, kurtartma çalışmaları esnasında bir vatandaşın da o anları cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te park eden otomobil denize düştü - Son Dakika

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