Fatih\'te Patlama: 9 Kişi Enkaz Altında

Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle 9 kişi enkaz altında kalmış. 7 kişi kurtarılmıştı. Enkaz altında kalan 1 kişiye daha ulaşıldı. Ekipler hassas ses cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta patlama sesi sonrası bitişik nizamda bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Yaşanan çökme sonrası olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları yapılırken toplam 9 kişiden 8'i çıkarılarak hastaneye sevke edildi. Yaralıları ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Son çıkarılan vatandaşın yaralı olarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
