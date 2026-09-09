Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi

Fatih\'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Fatih'te seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu, araç çekiciyle kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ETT 097 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Trafik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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