Fatih\'te Sokak Kedilerini Öldüren Sanığa Gözlem Kararı

Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinde ölü bulunan 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

Fatih'te 31 Ekim 2023'de daha iyi bakacağını söylediği Fatih Camii çevresindeki sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinin ofis kısmında ölü bulunan 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Fatih Mehmet Ö.'nün (44) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Mehmet Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede müştekiler Şule Gül, İndira Fayzullina ve Kadriye Yoldaş da taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

"Kendisinden fotoğraf istediğimizde sürekli 'çiftlikteler' diyerek oyaladı"

Sanıkla Fatih Camii'ndeki besleme alanından tanışıklığının olduğunu söyleyen müşteki Yoldaş, "Olayın olduğu günün gecesinde bir kedi verdim. Orada bulunan arkadaşlarımın 'sanığa kedi verme, biz de verdik' deyip onun süreli kedi aldığını söylediler. Ben de verdiğim kediyi getirmesini istemek için telefon ettim. Bana İzmit'teki çiftliğe götürdüğünü, orada dayısının baktığını söyledi. Kendisinden fotoğraf istediğimizde sürekli 'çiftlikteler' diyerek oyaladı. Sonrasında biz zaten kedileri topladığını anladık. Bunun üzerine Fatih Camii çevresinde nöbet tutar hale geldik. Camiye geldiğini çok gördük ancak olay üzerinde hiç yakalayamadık" dedi.

"Çöpe atmadan önce içine baktığımda 3 adet kedi ölüsü vardı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Türkan, "Sanık Fatih Mehmet Ö.'yü çalışanı Bahri abi vasıtasıyla tanıyorum. Bahri abi yoğurt kovalarını taşımam için beni çağırdı, 100 lira karşılığında çalıştım. Kovaları binanın dışındaki depodan alarak binanın çatı katına çıkardım. Kovaları bıraktığım yerde tuhaf bir koku vardı, alışılmış bir koku değildi. Fatih Bey bana işim bittiğinde siyah poşet içerisinde bir şey verdi. Poşet ağırdı, ben de çöpe atmadan önce içine baktığımda 3 adet kedi ölüsü vardı. O anki refleksle sanıktan şüphelenmedim, geri götürecektim ancak tartışma çıkar diye götürmedim" şeklinde konuştu.

Diğer tanık Cenk Eker ise sanığın kedileri gördüğünde zaman zaman 'senin gözünü çıkaracağım, seni katledeceğim' dediğini duyduğunu, bazı geceler kedilerin bağırma sesini işittiğini, sanığın iş yerinde yatıp kalktığını ve birkaç kez de sanığı kafese benzer yaptığı şeyle kedileri yakalama çalışırken gördüğünü söyledi.

Tutuksuz yargılanmak istedi

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Mehmet Ö., "Tutuksuz yargılanmamı istiyorum, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim. 50 yıllık dükkanım çocuğumun başına kalmıştır. Mağdur durumdayım. Benim buraya girme nedenim oğlumdur. Oğlum ben polis merkezine gittikten sonra benim elbiselerime hayvan ölülerini sarmış, ben neden kendi elbiselerime böyle bir şey yapayım?" ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın sadece hayvanlar için değil insanlar için de tehdit niteliğinde olduğunu söyleyerek tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Sanığın gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün tutukluluk halinin devamına, ayrıca suçu işlediği tarihte akıl hastası olup olmadığına ve işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına ilişkin tespitlerin yapılması için sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

Mikro çipi bulunan kedinin sahibi tespit edilecek

Müştekilerin katılma taleplerini doğrudan suçtan zarar gören olmadıkları gerekçesiyle reddeden mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazı yazılarak olayda ele geçen ve mikro çipi bulunan kedinin sahibinin tespit edilerek mahkemeye bildirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın ardından izleyici olarak katılanlar, sanığın tahliye edilmemesini sevinçle karşıladılar.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL