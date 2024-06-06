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Fatih'te tek katlı ahşap barakada yangın çıktı. Alev alev yanan ahşap baraka itfaiye ekiplerince söndürülürken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsaya inşa edilen tek katlı ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına iki koldan müdahale etti. Yangın barakanın tamamını sararken mahalle sakinleri panik içerisinde kendilerini dışarı attı.

Alev alev yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürülürken barakada uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında baraka kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL