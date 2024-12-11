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Fatih'te terlik deposunda yangın çıktı, iş hanından alevler yükseldi

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumanın yükseldiği iş hanındaki çalışmalar havadan görüntülendi

Yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu, İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Fatih'te 4 katlı iş hanının 2. katındaki terlik deposunda çıkan yangının büyümesinin ardından binadan alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak üzerinde 4 katlı bir iş hanının 2. katındaki terlik deposunda saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzü adeta kara bulutlarla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tramvay seferleri de durduruldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Binada kimyasal madde bulunması üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri de patlamaya karşı önlem aldı.

Vali Gül olay yerinde inceleme yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül ise olay yerine gelerek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına geçildi. İşhanında büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın sebebiyle kapatılan T1 Bağcılar Kabataş - Eminönü hattındaki Çemberlitaş durağındaki seferler ise normale döndü. Öte yandan dumanların yükseldiği binalardaki yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Şahin Alan, "Sabahleyin geldim çatıdan dumanlar çıkıyordu. Terlik deposuydu. İtfaiye geldi. Ben tam karşısında çalışıyorum. Alevli yandı" dedi.