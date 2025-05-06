Fatih'te Ticari Araç Yan Yattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Ticari Araç Yan Yattı

Geniş Video İzle

Fatih'te kontrolden çıkan ticari araç yan yattı, şans eseri ölü veya yaralı olmadı.

06.05.2025 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te kontrolden çıkan ticari araç yan yattı

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kaza kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 34 JDP 68 plakalı içi tekstil ürünleri ile dolu ticari araçta gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, otobüs durağı yanındaki boş araziye savrularak yan yattı. O sırada aracın içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken boş arazideki aracın içi sahipleri tarafından boşaltıldı. Polis ekipleri yolun sağ şeridinde güvenlik tedbirleri aldı. Yan yatmış araç daha sonra olay yerine getirilen vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Şans eseri ölü veya yaralı olmayan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, trafik, Polis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Ticari Araç Yan Yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 04:30:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Ticari Araç Yan Yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.