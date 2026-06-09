Fatih\'te Tramvay Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki çocuğun tramvayın altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazayla birlikte vatandaşların yaşadığı panik anları yer alıyor.

Olay dün 18.47'de Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında meydana gelmiş 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., raylara düşmüş, çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durdurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kalabalığın arkasında kalan çocuğun raylara indiği öğrenildi. Tramvayın hareket ettiğini fark edenlerin panikle etrafa koşuştuğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL