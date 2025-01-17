Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Fatih'te düzenlenen operasyonda 38 kilo 740 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

17.01.2025 13:04
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Fatih'te bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 740 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu üretildiği ve ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda toplam 7 kilo 30 gram metamfetamin ve 31 kilo 710 gram sıvı metamfetamin ile bin 615 Türk lirası ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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