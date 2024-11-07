Fatih'te Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Fatih'te Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Fatih\'te Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı.

07.11.2024 12:59
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Fatih'te 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, 5 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar kurtarılarak, yangın söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kalburcu Mehmet Efendi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı. Yangın çıkan dairede yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katta yaşayan 5 vatandaş ise binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

"Aşağıya zor indim, üst katta oturuyorum"

Bina sakinlerinden Nermin Bilen, "İçeride kalmaktan korktum. Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum balkondan geldi, 'Anne balkonda mangal yakıyorlar' dedi. 'Onlar bir gün evi yakacaklar' dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil, yatak yanıyormuş. Çok korktum" dedi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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