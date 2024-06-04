Fatih'te yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Fatih'te yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Fatih'te bir dairede çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangın, mutfakta unutulan ocağın neden olduğu bir kıvılcım sonucu çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahsur kalan kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

04.06.2024 15:30
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Fatih'te yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL - Fatih'te bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ve sağlık görevlerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Olay, Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, mutfakta yemek pişirilen ocağın açık unutulması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Dumanların yükseldiğini gören daire sakini itfaiye ekiplerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan bir kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi ekipler tarafından sahibine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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