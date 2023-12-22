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Fatih Terim Fonu Davası: Mağdur Sayısı 21'e Yükseldi - Son Dakika
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Fatih Terim Fonu Davası: Mağdur Sayısı 21'e Yükseldi

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen davada, 2 mağdur daha ortaya çıktı. İddianameye göre, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar veren mağdurlar, Erzan'ın sözde özel fonuna inanarak paralarını teslim etmişlerdir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirilmiştir ve müşteki sayısı 21'e yükselmiştir.

Fatih Terim Fonu Davası: Mağdur Sayısı 21\'e Yükseldi
22.12.2023 - 12:35,
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında 2 mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamelerin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle şikayetçilerin sayısı 21'e yükseldi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında 2 mağdur daha ortaya çıktı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.

"Malvarlığımızı bu şahsa teslim ettim, eşim yatalaktı ve paraya ihtiyacımız oluyordu"

Hazırlanan iddianamede, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Müşteki Şengüler'in toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar parasını Erzan'a verdiğini belirttiği ifadesine yer verilen iddianamede, "Yaklaşık 15 yıldır bankanın müşterisiyim. Seçil Erzan'ı şubeye müdür olarak atandığından beri tanırım, yaklaşık 10 yıldır kendisini tanımaktayım. Eşim eczacılık işleriyle uğraşmaktaydı, bu sebeple bir miktar birikimimiz vardı. Eşim hastalığı sebebiyle yatalak vaziyettedir. 2022 Ocak aylarında hastane masrafları için para çekmek üzere bankaya gittiğimde Erzan ile görüştüm. Bana 'Nuray abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor, gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım, giriş için 100-150 milyon gerekli ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım, gerekirse ben sana borç para veririm, kafana takma' dedi. Böylece teklifi kabul ettim. 5 milyon lira ve 56 bin 600 dolar paramı Erzan'a elden teslim ettim. Oradan ayrılarak paranın vade gününü beklemeye başladım. Sonrasında şubeye gidip paramı sorduğumda bana anlamadığım bankacılık terimleri kullanmaya başladı. O tarihlerde eşimin ailesinden miras kalan Gedikpaşa'da bulunan iş hanının satılma süreci vardı. Erzan da bu süreçten haberdardı. İş hanı satıldı, payımıza 5 milyon lira düştü, bunu da elden teslim ettim. İlk verdiğim para ve son verdiğim parayı toplu şekilde 40 milyon lira olarak geri alacağımı söyledi. Malvarlığımızı bu şahsa teslim ettim, eşim yatalaktı ve paraya ihtiyacımız oluyordu. Toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar paramı Erzan'a verdiğim için mağduriyetim vardır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca iddianamede yapılan değerlendirmede Erzan'ın müştekiden 312 bin dolar alarak dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede Erzan'ın müşteki Deniz Güzel'i ise yatırım yapacağını söyleyerek fona para yatırmaya ikna ettiği, 125 bin dolar parayı teslim alarak dolandırdığı aktarıldı.

Müşteki sayısı 21'e yükseldi

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen iddianame kabul edildi. Böylece birleşen dosyalar çerçevesinde Seçil Erzan'ın davasında müşteki sayısı 21'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Dolandırıcılık, Suç, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Terim Fonu Davası: Mağdur Sayısı 21'e Yükseldi - Son Dakika


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