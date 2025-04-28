Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan'a para gönderdi - Son Dakika
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Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan'a para gönderdi

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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, ''Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum'' dedi.

28.04.2025 14:28
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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.

FATİH TERİM'İN SOFÖRÜ İFADE VERDİ

Önceki duruşmada mahkemece ara kararda, hakkında zorla getirme kararı bulunan ve dosya kapsamında daha önce hiç ifadesi alınmayan tanık Umut Akgöze'nin günsüz olarak zorla getirilmesi için yazı yazılmıştı. İfade vermek için hazır olan tanık için mahkemece ara celse açıldı. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"PARA BENİM ADIMA BANKAYA YATIYORDU, ÇEKİP SEÇİL ERZAN'A VERİYORDUM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Umut Akgöze, kendi adına da Fatih Terim adına da para alıp verdiğini belirterek, ''Şahsım adına 100 bin lira vermiştim, 200-250 bin lira geri almıştım. Seçil hanıma danışmıştım, kendisi bana 'ben değerlendirebilirim, anneme de yapmıştım' dedi. Bana da mantıklı geldi, Denizbank müdürü olduğu için kendisi. Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum. Benim adıma yatan para da hocamın hesabına benim adıma geçiyordu. Ben sadece getir götür işlerini yapıyordum, sadece banka işi değil bir sürü işini yapıyordum'' dedi.

"FATİH TERİM ADINA SEÇİL ERZAN'A PARA TRANSFERİ YAPTIM"

Cumhuriyet Savcısı tanığa, Fatih Terim'in bu paraları ne diye verdiğini, bankacılık işlemi adı altında mı yoksa başka işlem olarak mı verdiğini sordu. Tanık cevap olarak bir bilgisinin olmadığını söyledi. İfadesine devam eden tanık Akgöze, ''Hocam bankaya hiç gitmezdi, genelde bulunduğum yerlerde ben giderdim. Milli takımdayken bir kez bir banka çalışanının hocaya para teslimatı yaptıklarına şahit olmuştum. Ben de Fatih Terim adına Seçil Erzan'a para transferi yaptım'' ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Seçil Erzan ise savunmasında daha önce Umut Akgöze'den hiç bir lira almadığını söyleyerek ifadeleri kabul etmediğini belirtti.

HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık Umut Akgöze'nin 1 Eylül 2022 ve 7 mart 2023 arasındaki HTS Baz kayıtlarının incelenmesine hükmetti. Duruşma, 16 Haziran tarihinde devam edecek.

Fatih Terim\'in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan\'a para gönderdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Terim'in şoförü tanık olarak dinlendi: Benim aracılığımla Seçil Erzan'a para gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 6106:
    şunu bı rezıl edın lü 37 7 Yanıtla
  • Tugba Vurankartal:
    Bence az reklam engeli koymuşsunuz biraz daha arttırın bi haber okuyacağız derken reklam avına çıkıyoruz onu kaldır bunu kaldır az kaldı bi şeyi kaldirtacaksniiz sırf haber okumak için bi o kaldı kaldirmadigimiz 7 0 Yanıtla
  • Volkan Canbaz:
    futbolcularin hepsi Fatih Termin e güvenip o paralari yatirdi.bas sorumlusu zaten belli ama nedense ismi bile gecmiyor 1 0 Yanıtla
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