Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Ordu\'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
07.03.2026 17:18
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu baba Fikret Biçim ve 14 yaşındaki oğlu Miraç Biçim hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada baba ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

KAMYONET İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Fatsa-Ilıca karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Biçim yönetimindeki 52 EK 363 plakalı kamyonet ile Ali A. yönetimindeki 52 K 4047 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Fikret Biçim (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (9) ve Miraç Biçim (14) ise araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

BABA İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Miraç Biçim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
