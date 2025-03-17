Ordu\'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fevzi K. yönetimindeki cip ile Dursun Kulaksız yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet yoldan savruldu. Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muammer Aydın ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Kulaksız ve Muammer Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.