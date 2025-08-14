Fatsa'da Uyuşturucu Davası: 9 Sanığa Ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleyle düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 32 sanığın 9'unun cezası belirlendi.

Fatsa ilçesinde 2025 Ocak ayında yapılan uyuşturucu madde ticareti soruşturmasına ilişkin operasyon neticesinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan 32 sanık hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde açılan kamu davalarında 9'u yönünden görülen dava 3'ncü celsede sonuçlandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunan sanıklardan Erdal Ö. 20 yıl, Mustafa Oğuz K. 18 yıl 9 ay, Mustafa Taşkın S. 16 yıl 6 ay, Erdem C., Ahmet B., Nazım A. ve Bekir Sıtkı K. 15 yıl, Emruhan T. ve Soner G. 10 yıl hapis cezası ile değişik miktarlarda adli para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diğer 23 sanığın yargılamaları ise devam ediyor. - ORDU