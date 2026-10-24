Fatsa savcılığının koordine ettiği dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Fatsa savcılığının koordine ettiği dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

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Fatsa savcılığının koordine ettiği dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı
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Fatsa savcılığının koordine ettiği dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı
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Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 ilde yürütülen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerden 5'ine adli kontrol uygulanırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu merkezli 27 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 4 ay süren planlı çalışma yürütüldü. Açık kaynaklardaki internet siteleri ve sosyal medya üzerinden sözde "güvenli kaparo ödemesi", "maket araba satışı" ve "promosyon ödemesi" yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheliler teknik takibe alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçerek kendilerini noter görevlisi gibi tanıttıkları ve güvenli kaparo ödemesi adı altında para aldıkları, sosyal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı yaptıkları ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemesi vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin son 9 aylık banka ve finans hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Ordu merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin, vatandaşları dolandırmakta kullandığı çağrı telefonunu ikametinde yapılan arama sırasında dışarı attığı tespit edilerek telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli işlemler sonucunda 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılık3. SayfaGüncelOrduSon Dakika

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SON DAKİKA: Fatsa savcılığının koordine ettiği dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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