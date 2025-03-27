Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı

Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı

Kahramanmaraş Depremi'nde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı'na ilişkin 10 belediye personeli hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

27.03.2025 21:52
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, 10 belediye personeli hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görev alan belediye personelinin ihmali olduğu tespit edildi.

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi sürecinde görev alan şüphelilerin, proje ve denetim süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yaptığı, şüphelilerin görevlerinde ihmallerinin olduğu belirtildi.

10 BELEDİYE PERSONELİ HAKKINDA DAVA

İddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı C.T. ve dönemin İmar İşleri Müdürü M.H'nin, yapı statik projesini onayladığı, ancak proje mevzuata aykırı olmasına rağmen yapı ruhsatına izin verdiği belirtildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi mimarları H.M.G, M.S, M.D. ve H.Ç'nin, yapı kullanma izin belgelerini düzenlediği aktarılan iddianamede, mimar V. Ç.'nin yapı ruhsatını onayladığı bildirildi.

Yapı inşa aşamasındayken dönemin belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan M.G. ve Harita Mühendisi Z.A.Ş'nin de yapı kullanma izin belgelerini düzenlediği ifade edilen iddianamede, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde görev yapan F. Y'nin ise bina temel vize işlemini kontrol ettiği kaydedildi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına 19 Eylül 2025'te Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Ayrıca iddianamede, kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Fazilet Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirmişti.

Kahramanmaraş Depremi, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara21:
    depremde İlk defa kamu görevlileri yargılanıyor. 1 0 Yanıtla
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