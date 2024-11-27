Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Antalya'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpması sonucu bir genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

27.11.2024 23:55
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Feci kaza kamerada: Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken otomobil sürücüsünün 1.57 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Kaza; Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Üniversite istikametinden gelip Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Muhammet Enes Oğuz'un kullandığı 06 EEZB 462 plakalı otomobilin Serra Market kavşağını geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.

Otomobilin ikiye bölündüğü, parçalarının etrafa saçıldığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı Eyisatır ve otomobil sürücüsü Muhammet Enes Oğuz otomobilden asfalta fırladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi olay yerinde kalbinin durduğu belirlenen Nazlı Eyisatır'ı kalp masajı yaparak en yakın hastaneye götürürken, Eyisatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. 112 sağlık kiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 6 bin 437 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 31 bin 391 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci Kaza: 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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