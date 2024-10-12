Feci Kaza: Emekli Jandarma Komutanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Feci Kaza: Emekli Jandarma Komutanı Hayatını Kaybetti

Feci Kaza: Emekli Jandarma Komutanı Hayatını Kaybetti

Antalya Gazipaşa'da motosiklet kazası geçiren emekli karakol komutanı Hakan Ünal, hastanede öldü.

12.10.2024 11:12
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, motosikletiyle bariyerlere çarpan emekli karakol komutanı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan 49 yaşındaki Hakan Ünal, 07 EBK 73 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Ünal'ın kullandığı motosiklet önce çelik bariyerlere, ardından trafik işaret levhasına çarptı. Meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü Hakan Ünal, ağır yalandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ünal'ın, emekli eski Alanya Konaklı Jandarma Karakol Komutanı olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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