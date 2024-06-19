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Feci kaza kamerada... Dönel kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 karayolunda dönel kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolu Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Z.K. idaresindeki 81 ACR 984 plakalı Opel marka otomobil, dönel kavşakta aniden yola çıkan M.Y. yönetimindeki 81 ES 173 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

Kağıt gibi ezilen aracın sürücüsü M.Y.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Tali yoldan dönel kavşağa giren M.Y. yönetimindeki otomobilin aniden yola çıktığı anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.