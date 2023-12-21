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Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü

Mersin'de meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.12.2023 - 14:00,
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Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü

MERSİN - Mersin'de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesinde meydana geldi. Tece Polis Karakolu ışıklarında yukarıdan dağ yönünden aşağı doğru kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen H.K. idaresindeki otomobille, GMK Bulvarı Anamur yönünde sarı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen F.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak araçlardan çıkarılan 2 sürücü, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanı devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre yavaş bir şekilde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile seyir halinde iken, GMK Bulvarı üzerinde hızla gelen kamyonet yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet ise takla atıyor.

Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü
Kaynak: İHA
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Mersin, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci kaza kamerada... Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü - Son Dakika
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