3.Sayfa

Feci kaza kamerada: Panelvanın çarpmasıyla motosikletli 2 kişi metrelerce sürüklendi

Ambulans gelene kadar yaralılara karton ile gölge yapılarak güneşten etkilenmesinin önüne geçildi

ADANA - Adana'da motosiklet ile panelvan tipi aracın karıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansırken 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar yaralılar yerde yatarken sıcaktan etkilenmemesi için gölgelik yaptığı görüldü.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. yönetimindeki motosiklet ile bir anda çıktı. Bu sırada Nebi C. idaresindeki panelvan tipi araçla ile çarpıştı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 40 derece sıcaklıkta vatandaşlar yerde yatan yaralıların güneşten etkilenmemesi için ambulans gelene kadar kartondan gölgelik yaptı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet A., arkadaşı Eyüp Ü. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.