Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı - Son Dakika
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Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 12:49
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Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mercedes marka 38 AC 762 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bina otoparkında bulunan otomobillere hızla çarptı. kazada toplam 3 otomobil zarar gördü. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezilirken, diğerleri ufak hasarlar aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 38 AC 762 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybederek, otoparktaki otomobillere çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı - Son Dakika

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