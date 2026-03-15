Feci Trafik Kazası: 6 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

15.03.2026 00:29
Bitlis- Van Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan 6 aylık F.A. isimli bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük Köyü mevkiinde tır ile otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trafik kazasında F.A.'nın annesi ile babası olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki ağabeyi ise ağır yaralandı. Ağabeyin tedavisi hastanede devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bitlis, Bebek, Kaza, Van, Son Dakika

