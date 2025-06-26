Felek ve Baranalp Aileleri Barıştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Felek ve Baranalp Aileleri Barıştırıldı

Felek ve Baranalp Aileleri Barıştırıldı
26.06.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hayrettin Çiçek, Kocaköy köyünde husumetli aileleri barıştırdı, dua ve kucaklaşma ile kutlandı.

Ardahan merkeze bağlı Kocaköy köyünde 2012 yılında meydana gelen ölümlü kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan 'Felek' ile 'Baranalp' aileleri, Vali Hayrettin Çiçek tarafından barıştırıldı.

Kocaköy köyünde düzenlenen barışma törenine Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karedeniz, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, " Bugün çok güzel bir vesile dolayısıyla bir araya geldik. Geçmişte çeşitli vesilelerle aralarına küslük giren, bu iki ailemiz aralarında tekrar kardeşlik hukukunu yeşertme adına irade gösterdiler, bu durum bizleri de çok mutlu etti. Küsleri barıştırmak bizler açısından da çok büyük ve hikmetli bir olay, çok sevabı olan bir husus, buna vesile oldukları için bu cemiyette bulunan herkeste bu sevaptan mutlaka nasibini alacaktır. Bu vesileyle husumetli iki ailemizin arasındaki küslüğün barışla sonuçlanmasına katkı sunan başta köy muhtarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından, dua edilerek, aileler birbiriyle kucaklaşarak barıştı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, ardahan, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Felek ve Baranalp Aileleri Barıştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:45:07. #7.13#
SON DAKİKA: Felek ve Baranalp Aileleri Barıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.