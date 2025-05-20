Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti - Son Dakika
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Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

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Fenomen ayrancı Yılancı Osman\'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

Adana otogarında ayran ve çiğ köfte videolarıyla sosyal medyada fenomen olan ve 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan, dolandırıldığını iddia etti. Tezgahına zabıta tarafından el konulan ve daha sonra "Sana işgaliye belgesi alacağım" diyen bir şahıs tarafından 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Osman Aslan, kendisini dolandırdığını söylediği kişinin fotoğrafını otogarın her yerine astı.

20.05.2025 10:55  Güncelleme: 11:07
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Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından geçen aralık ayında el konuldu. Bir süre sonra Osman Aslan, N.A. ile tanıştı. N.A. iddiaya göre, 'sana işgaliye belgesi alacağım' diyerek Osman Aslan'dan 50 bin lira aldı.

BELGEYİ ALAMADI, DOLANDIRILINCA İLAN YAPTIRDI

Aradan geçen 2 ayda belgeyi alamayan Osman Aslan, bunun üzerine otogarda birçok noktaya N.A.'nın fotoğrafıyla "Ben faizciyim, emeklilere, belediye çalışanlarına muvafakat karşılığı yüzde 25 faiz ile para veriyorum, ispiyoncuyum, hırsızım" yazılı ilan astı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

İlanı görenler şaşıp kalırken Osman Aslan, 50 bin liralık mağduriyeti olduğunu belirterek, "4 ay önce esnaflar beni şikayet etti ve daha sonra zabıta ekipleri benim tezgahımı kaldırdı. Sonra bir kişi benden ayran içti ve çok beğendiğini söyledi. 'Sana işgaliyeyi ben alırım' dedi. 3 gün sonra tekrar geldi. 'Senin işini ben çözüyorum' diyerek 50 bin lira aldı. Ancak bir türlü benim belgem gelmedi. Beni bu şahıs dolandırdı" ifadelerini kullandı.

Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

"ADAM BİR NUMARALI FAİZCİYMİŞ"

Kendisini dolandırdığını öne süren şahsın fotoğrafının otogara astığını ve herkese onu rezil edeceğini belirten Aslan, "Bana sürekli 'sabret' dedi. Bir araştırma yaptım ki adam bir numaralı faizciymiş. Bu adam emeklilerin kanını sömürmüş. Beni 50 bin lira dolandırdı. Hakkımı asla helal etmiyorum. Öteki dünyada da iki elim yakasında olsun" dedi.

"YAZIYI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Yoldan geçerken ilanı gören Ferit Özer, "Yoldan geçerken bu yazıyı gördüm ve çok şaşırdım. Kelimeleri yutkundum, söyleyecek bir kelime bulamadım. Konunun içeriğini hiç bilmiyorum. Bu yazıyı okuyunca şaşırdım ve fotoğrafını çektim" diye konuştu.

Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

Vatandaşlardan Musa Fırat ise, "Ben bu fotodaki şahsı tanımıyorum. Osman abiye bu yapılmaz. Otogarda birinin karnı aç olsun ve 'param yok' desin, doyurur. İnsanlar gerçekten vicdansız olmuş" şeklinde konuştu.

Fenomen ayrancı Yılancı Osman\'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

Sosyal Medya, Osman Aslan, 3-sayfa, Zabıta, Medya, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 2147saloh:
    bu adamın neyini haber yapıyorsunuz başka habermi kalmadı 6 0 Yanıtla
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